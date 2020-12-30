Легендарный футболист отсудил у "Милана" 5,3 млн евро

30 декабря, 2020, 16:20

Легендарный хорватский футболист Звонимир Бобан отсудил у итальянского "Милана" 5,3 млн евро

Об этом сообщает Football Italia.

"Милан" проиграл суд бывшему спортивному директору клуба Звонимиру Бобану, который работал в клубе в 2019-2020 годах.

Итальянский клуб должен выплатить 5,3 млн евро компенсации за то, что освободил функционера после того, как хорват выразил недовольство действиями генерального директора клуба Ивана Газидиса. Представители "Милана" не согласны с таким решением суда и намерены подать апелляцию.

За свою карьеру футболиста, Бобан защищал цвета "Милана", загребского "Динамо", "Бари" и "Сельты". В составе молодежной сборной Югославии выиграл чемпионат мира-1987. После распада страны решил играть за Хорватию и взял бронзовые медали ЧМ-1998.

Вместе с "Миланом" 4 раза становился чемпионом Италии и 1 раз выиграл Лигу чемпионов.