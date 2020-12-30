Китайская вакцина против коронавируса показала эффективность почти на 80%

30 декабря, 2020, 11:48

Пекинский институт биологических продуктов завил, что COVID-вакцина китайской компании Sinopharm показала эффективность на 79,34%

Она также оказалась безопасной для людей, которые ее испытывали, сообщает South China Morning Post.

Как сообщается, компания Sinopharm уже подала заявление в надзорные органы КНР для официального одобрения вакцины. Однако отмечается, что было предоставлено мало данных об испытаниях препарата. Неясно, на каком количестве людей тестировалась вакцина для достижения таких результатов, а также какие именно данные анализировались.

Читайте также: Премьер Албании требует извинений от посольства РФ за идею вакцинации албанцев "Спутником V"

Клинические испытания вакцины проводятся в разных странах мира, включая ОАЭ, Бахрейн, Иорданию, Перу и Аргентину.

Известно, что вакцина Sinopharm уже используется в Китае с июля 2020 года. Однако первой страной, которая ее официально одобрила, стали ОАЭ. Также этот препарат одобрила власть Бахрейна.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb