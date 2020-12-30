Криклий назвал два вокзала, которые могут передать в концессию первыми

30 декабря, 2020, 13:10

Мининфраструктуры рассматривает вокзалы Киева и Винницы как первые потенциальные проекты для концессии

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, Мининфраструктуры рассматривает как первые потенциальные концессии вокзалы Киева и Винницы. Также в ведомстве решили подготовить предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) концессии пассажирских вокзалов во Львове и Одессе.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, Мининфраструктуры ожидает крупных международных игроков, которые имеют соответствующий опыт по управлению вокзалами и готовы инвестировать, так же как и локальных инвесторов.

Он отметил, что преимущества получат все вовлеченные стороны.

"Государство и местные органы власти - дополнительные рабочие места и налоги; инвестор - прибыль; потребители - качественно новое публичное пространство, а также новые услуги и дополнительный комфорт", - отметил Криклий.

Он отметил, что исследования оценки готовности концессии семи пилотных вокзалов и анализ рынка позволит лучше понять специфику и нюансы реализации будущих проектов и подготовиться к их фактическому воплощениюя.

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