Хржановский договаривается с Ермаком, чтобы российский проект "Бабьего Яра" получил в аренду всю территорию заповедника, - Зисельс

30 декабря, 2020, 18:40

Украинский диссидент Иосиф Зисельс заявил, что россияне во главе с Хржановским пытаются решить вопрос со строительством мемориала через главу ОП Андрея Ермака

Об этом общественный деятель и диссидент, противник российского проекта мемориала "Бабий Яр" Иосиф Зисельс написал в Facebook.

По его информации, художественный руководитель российского проекта мемориализации Бабьего Яра Илья Хржановский прибыл в Киев. Зисельс убежден, что он попытается договориться с главой ОП Андреем Ермаком.

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"Российская команда сейчас делает ставку на очень сомнительный вариант продолжения своей агрессии в Бабьем Яру. Исходя из полученной информации, я могу выразить вполне вероятную гипотезу, что российская команда пытается договориться с Андреем Ермаком (это и делал Хржановский), чтобы ОПУ нажал очередной раз на министра культуры и заставил его отдать в аренду весь Национальный заповедник "Бабий Яр", - сказал диссидент.

Напомним, неделю назад, украинская еврейская община в очередной раз заявила, что выступает против реализации российского проекта мемориала на территории заповедника "Бабий Яр". В заявлении отмечается безнравственность в еврейской традиции построения любые здания буквально "на костях".

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