Какой будет погода на Новый год: прогноз от синоптика Натальи Диденко
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .
"Новогодняя погода в большинстве областей Украины будет весенней", - отметила синоптик.
Температура воздуха в дневные часы и завтра, и 1 января будет колебаться в пределах + 4 ° C ... + 10 ° C.
Свежий воздух ожидается в восточных областях - там ночью немного будет морозить до 0 ° C ... -3 ° C а днем столбики термометров покажут + 1 ° C ... + 4 ° C.
Теплым Новый год предусматривается в южной части, максимально до + 7 ° C ... + 12 ° C, в Крыму до + 12 ° C ... + 15 ° C.
В западных областях 31 декабря и 1 января незначительно снизится температура воздуха, поэтому и станет вероятность снега.
Также ожидаются осадки. Сначала дожди, местами с мокрым снегом, пройдут 31-го декабря в западных областях Украины (так как немного похолодает). На остальной территории без существенных осадков, туман.
"В течение ночи и дня 1-го января 2021 дожди продвинутся вглубь страны и спать после встречи Нового года будет уютно - за окном будет идти дождь", - сообщила Диденко.
На Востоке осадков не ожидается. А в Днепропетровскую область, Запорожье осадки придут уже вечером 1 января, а то и ночью 2 января.
Ветер остается резким.
"В Киеве 31 декабря - без существенных осадков. Приветствует столицу с Новым годом дождь, который появится под утро 1 января", - отметила Наталья Диденко.
Температура воздуха 31 декабря ожидается + 5 ° C ... + 7 ° C.
В Новогоднюю ночь будет тепло, до + 6 ° C, а днем 1 января - в Киеве до + 9 ° C.
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