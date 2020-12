Какой будет погода на Новый год: прогноз от синоптика Натальи Диденко

30 декабря, 2020, 16:23

В Украине 31 декабря и 1 января ожидается снег, дожди и небольшое потепление

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"Новогодняя погода в большинстве областей Украины будет весенней", - отметила синоптик.

Температура воздуха в дневные часы и завтра, и 1 января будет колебаться в пределах + 4 ° C ... + 10 ° C.

Свежий воздух ожидается в восточных областях - там ночью немного будет морозить до 0 ° C ... -3 ° C а днем столбики термометров покажут + 1 ° C ... + 4 ° C.

Теплым Новый год предусматривается в южной части, максимально до + 7 ° C ... + 12 ° C, в Крыму до + 12 ° C ... + 15 ° C.

В западных областях 31 декабря и 1 января незначительно снизится температура воздуха, поэтому и станет вероятность снега.

Также ожидаются осадки. Сначала дожди, местами с мокрым снегом, пройдут 31-го декабря в западных областях Украины (так как немного похолодает). На остальной территории без существенных осадков, туман.

"В течение ночи и дня 1-го января 2021 дожди продвинутся вглубь страны и спать после встречи Нового года будет уютно - за окном будет идти дождь", - сообщила Диденко.

На Востоке осадков не ожидается. А в Днепропетровскую область, Запорожье осадки придут уже вечером 1 января, а то и ночью 2 января.

Ветер остается резким.

"В Киеве 31 декабря - без существенных осадков. Приветствует столицу с Новым годом дождь, который появится под утро 1 января", - отметила Наталья Диденко.

Температура воздуха 31 декабря ожидается + 5 ° C ... + 7 ° C.

В Новогоднюю ночь будет тепло, до + 6 ° C, а днем 1 января - в Киеве до + 9 ° C.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb