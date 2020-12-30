Государство должно объявить 2021-й годом украинского языка, - Креминь
Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".
"Я думаю, что в глобальном измерении государство должно объявить 2021-й годом украинского языка и как можно быстрее утвердить государственную программу (содействие овладению государственного языка). Это вопрос национальной безопасности гуманитарного уровня, государственная языковая политика, интеллектуальная капитализация общества", - сказал Креминь.
Омбудсмен подчеркнул, что государственная языковая политика должна быть фундаментальной, открытой.
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"Пришло время увеличить государственную поддержку культуры, стать на защиту украинской литературы, сохранить творческие союзы. Должен быть жесткий контроль за языковыми квотами на радио и телевидении. И последнее, на что очень реагирует украинская молодежь, это украинофобия отдельных чиновников и на языковом, и на мировоззренческом уровнях", - заявил уполномоченный.
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