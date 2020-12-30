Горсовет Харькова 31 декабря обратится в парламент относительно новых выборов мэра

30 декабря, 2020, 19:38

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов рассказал о планах подать в Верховную Раду обращение по поводу назначения новых выборов мэра

Об этом сообщил местный телеканал "АТН".

Терехов рассказал о планах подать в Верховную Раду обращение по поводу назначения новых выборов мэра после смерти Геннадия Кернеса.

Терехов заявил на внеочередной сессии горсовета, юристы все время работали над документом, чтобы успеть подать его в Раду в 15-дневный срок, как предусмотрено законом.

Если документ передадут в парламент завтра, 31 декабря, то все процессуальные сроки процедуры будут соблюдены.

Напомним, что лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что выборы мэра Харькова могут состояться в марте или октябре 2021 года.

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