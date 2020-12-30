Футболисты сборной Украины поздравили фанатов с Новым годом. Видео

30 декабря, 2020, 17:15

Футболисты сборной Украины записали новогоднее поздравление для болельщиков

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал УАФ.

В ролике украинцев приветствуют Андрей Пятов, Андрей Лунин, Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Тарас Степаненко, Роман Яремчук, а также ассистент главного тренера сборной Украины, итальянец Андреа Мальдера.

"Друзья, вот и заканчивается 2020. Пусть 2021-й принесет больше праздничных дней, положительных эмоций и негативных тестов, полных стадионов и безумной поддержки. Здоровья всем нам и вам, больше улыбок, поводов для радости, гордости и меньше проблем. успехов сборной в 2021 году, особенно на Евро-2020 ", - сказали футболисты в ролике.

7 декабря стало известно, что в квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb