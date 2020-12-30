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Espreso.tvСпортФутболисты сборной Украины поздравили фанатов с Новым годом. Видео

Футболисты сборной Украины поздравили фанатов с Новым годом. Видео


фото: uaf.ua
Футболисты сборной Украины записали новогоднее поздравление для болельщиков

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал УАФ.

В ролике украинцев приветствуют Андрей Пятов, Андрей Лунин, Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Тарас Степаненко, Роман Яремчук, а также ассистент главного тренера сборной Украины, итальянец Андреа Мальдера.

"Друзья, вот и заканчивается 2020. Пусть 2021-й принесет больше праздничных дней, положительных эмоций и негативных тестов, полных стадионов и безумной поддержки. Здоровья всем нам и вам, больше улыбок, поводов для радости, гордости и меньше проблем. успехов сборной в 2021 году, особенно на Евро-2020 ", - сказали футболисты в ролике.

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