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Espreso.tvОбществоЕнин: Украина ведет переговоры о приглашении Зеленского на инаугурацию Байдена

Енин: Украина ведет переговоры о приглашении Зеленского на инаугурацию Байдена


фото: zaxid.net
Заместитель главы МИД Евгений Енин рассказал, что в Белом доме "еще определяются", какой формат будет иметь инаугурация 46-го президента США

Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал в интервью "Интрефакс-Украина".

На вопрос журналиста, планируется ли участие украинского президента Владимира Зеленского в торжествах по случаю инаугурации Джо Байдена, Енин отметил, что сейчас в США определяются с форматом церемонии.

"Все зависит от того, каким образом в непростой эпидемической ситуации американские власти определятся с форматом инаугурации. Безусловно, если ситуация позволит, мы работаем над тем, чтобы контакты руководства украинского государства и новой американской администрации состоялись как можно быстрее", - отметил Енин.

По его словам, сегодня ведутся переговоры.

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30 декабря, 2020 среда

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