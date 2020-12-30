Дуда подписал закон об упрощении привлечения иностранных медиков на работу в Польшу

30 декабря, 2020, 17:45

Президент Польши Дуда подписал закон об упрощенной процедуре привлечения медиков из-за рубежа, в частности из Украины, на работу в Польшу в рамках борьбы с пандемией коронавируса

Об этом сообщает канцелярия президента Польши.

Иностранные врачи смогут приезжать в Польшу в соответствии с законом о дополнительных мерах по противодействию COVID-19, который польский парламент принял 28 ноября.

Согласно закону, будут действовать упрощенные условия подтверждения дипломов: не требуется нострификация, прохождение соответствующего последипломного стажа и сдача соответствующего лекарственного экзамена.

Зато необходимыми требованиями являются минимум трехлетний опыт работы по специальности в течение последних пяти лет, получение разрешительных документов на пребывание в Польше, владение польским языком.

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Польские компании по трудоустройству информируют о желании сотен врачей, в первую очередь из Украины и Беларуси, приехать на работу в Польшу.

Против трудоустройства этих врачей выступает Главная лекарственная палата Польши, которая утверждает, что их опыт работы может быть сомнительным, поэтому это может угрожать безопасности пациентов.

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