Дом родителям: футболист "Динамо" назвал свою самую крупную покупку в жизни

30 декабря, 2020, 18:37

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко рассказал, что купил для родителей дом

Об этом Миколенко рассказал в интервью YouTube-канала "От души в душу".

По словам Миколенко, эта покупка является самой дорогой в его жизни.

"Дом родителям, но это больше семейная покупка. И машина - Mercedes, когда мы вышли на Евро-2020 и нам дали премиальные. Поставил ли туда газ? (Смеется) Нет, он там просто не ставится", - сказал Миколенко.

21-летний Виталий Миколенко выступает за первую команду "Динамо" с сезона 2017/18. За сборную Украины сыграл 11 матчей. По оценке transfermarkt его трансферная стоимость составляет 13 млн евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb