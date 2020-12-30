Дело о $ 5 млн взятки от Злочевского Холодницкому: Печерский суд забрал производство в САП и НАБУ
Об этом рассказывает "Слово и Дело" со ссылкой на источник в САП.
Согласно данным "Судебной власти", адвокат бывшего менеджера Burisma Group Андрея Кичи, которого подозревают в причастности к передаче этих средств, подал в Печерский суд жалобу на бездействие Офиса генерального прокурора.
По словам собеседника издания в САП, жалобу удовлетворили и обязали генпрокурора Ирину Венедиктову передать дело в другой орган. В то же время, как отметили в официальном заявлении пресс-службы САП, данное решение судьи Печерского райсуда Ильева отсутствует в Едином госреестре судебных решений.
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Отмечается, что представителям САП в суде не выдали текст решения по делам, несмотря на многочисленные обращения.
"Вместе с тем, представителем суда было сообщено, что материалы дела по состоянию на 30.12.2020 уже были направлены в Киевский апелляционный суд, а запрашиваемую решение 29.12.2020 было выдано представителю Офиса Генерального прокурора (не прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры), который за ней прибыл ", - говорится в сообщении.
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В специализированной антикоррупционной прокуратуре отметили, что прокуроры ОГП не являются прокурорами в данном уголовном производстве и не могут участвовать в процессуальных действиях.
САП допускает, что таким образом может быть реализована "схема по незаконной передаче уголовных производств, отнесенных к исключительной подследственности НАБУ, в другие правоохранительные органы".
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