Чисора назвал боксеров, с которыми надо драться Усику

30 декабря, 2020, 19:14

Британский тяжеловес Дерек Чисора назвал двух боксеров, с которыми стоит встретиться Александру Усику

Об этом Чисора заявил в интервью YouTube-канала IFL TV.

"Кого я вижу следующим соперником Усика? Учитывая его текущее состояние в супертяжах, я бы хотел, чтобы в следующем бою он встретился с Диллиан Уайтом или Джо Джойсом. Усик - обязательный претендент по линии WBO. Он должен провести титульный бой. В этом и заключается весь смысл такого статуса. Обязательные претенденты борются за титул. В этом суть, если я не ошибаюсь ", - сказал Дерек Чисора.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации), которым владеет британец Энтони Джошуа.

Напомним, 31 октября Александр Усик победил Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.

30 декабря Чисора заявил, что остался разочарованным поединком против украинца Александра Усика.

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