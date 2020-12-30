Белановский ГОК Ferrexpo передал очередную партию помощи медикам Кременчуга

30 декабря, 2020, 15:15

Кременчугская первая городская больница им. Богаевского снова получила партию помощи от Белановского ГОКа (БГОК, входит в Группу Ferrexpo)

На этот раз предприятие передало медицинским работникам изоляционные халаты, медицинские полумаски, фильтровочные полумаски, перчатки, антисептики и другие средства индивидуальной защиты на сумму более 840 тыс. гривен.

"К сожалению, количество больных коронавирусом в нашем регионе остается большим, и медики продолжают находится в зоне повышенного риска. Сделать их работу безопасней – это наша задача и как социально ответственного предприятия, и как небезразличных людей. С начала пандемии Компания Ferrexpoуже передала медучреждениям Полтавской области средства индивидуальной защиты, медикаменты и оборудование на сумму более 55 млн. гривен, из на 13 млн. гривен Кременчугским больницам", - отметил Генеральный директор БГОКа Юрий Химич.

По словам Виктории Выповской, Заместителя директора по медицинской части больницы им. Богаевского, Кременчугская первая городская больница – это учреждения второй волны пандемии, рассчитанное на 120 коек, где сейчас находятся 50 больных. "Эта помощь очень важна и своевременна, т.к. средства индивидуальной защиты расходятся очень быстро. В больнице за сутки используется до 400 халатов, более 200 пар перчаток и около 300 масок. И это ежедневно. Мы очень признательны Ferrexpoза помощь в это непростое время", - добавила она.

Компания Ferrexpo продолжает следить за текущей ситуацией с распространением коронавируса и оперативно оказывать помощь медучреждениям Полтавской области и всей Украины.

Справка о компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Ferrexpoявляется крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 г. Компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com