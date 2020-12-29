Желтый уровень опасности: до конца суток Киев накроют туманы и сильный ветер

29 декабря, 2020, 16:47

Киев накроет туман и сильный ветер, которые продержатся до утра, 30 декабря

Об этом сообщают в Киевской горгосадминистрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

До конца суток 29 декабря, ночью и утром 30 декабря в Киеве удержатся порывы ветра 15-18 м/с. Также ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

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Водителям советуют снизить скорость движения, держать безопасную дистанцию с другими авто и избегать резких маневров на дороге.

Жителям города во время сильного ветра советуют плотно закрыть все окна и убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Напомним, в Карпатах 29 декабря ухудшились погодные условия - штормовой ветер, ограниченная видимость и высокая влажность.

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