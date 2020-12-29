Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии высоких технологий в сфере обороны

29 декабря, 2020, 12:14

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 589/2020, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 декабря 2020 года "О совершенствовании государственной политики инновационного развития Украины".

Согласно решению СНБО, в целях совершенствования взаимоотношений в сфере высоких технологий, в частности в подготовке кадров, проведении научных исследований и в производстве и реализации высокотехнологичной продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также ускорение перехода Украины на инновационную модель развития решено образовать Межведомственную комиссию по координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны относительно комплексного развития высоких технологий.

Так, от СНБО должны в месячный срок представить на утверждение президенту проект Положения о Межведомственной комиссии.

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