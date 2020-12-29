Зеленский уволил Сергийчука с должности главы Черкасской ОГА

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

"Увролить Сергийчука Сергея Ивановича с должности председателя Черкасской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.

Другим указом глава государства назначил временного исполняющего обязанности председателя Черкасской ОГА. Им стал Виктор Гусак. Гусак до назначения был заместителем председателя Черкасской ОГА. Долгое время работал на должностях в государственных структурах финансовой сферы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb