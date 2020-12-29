Зеленский уволил Сергийчука с должности главы Черкасской ОГА
29 декабря, 2020, 22:10
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Сергийчука с должности председателя Черкасской областной государственной администрации
Об этом говорится в сообщении на сайте президента.
"Увролить Сергийчука Сергея Ивановича с должности председателя Черкасской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.
Другим указом глава государства назначил временного исполняющего обязанности председателя Черкасской ОГА. Им стал Виктор Гусак. Гусак до назначения был заместителем председателя Черкасской ОГА. Долгое время работал на должностях в государственных структурах финансовой сферы.
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