Зеленский ратифицировал соглашение о партнерстве между Украиной и Великобританией

29 декабря, 2020, 15:49

Соответствующие данные опубликованы на сайте Верховной Рады.

Статус проекта закона "О ратификации Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии" указан как "возвращенный с подписью президента".

В пояснительной записке отмечается, что соглашение необходимо для формирования качественно новой правовой основы отношений между Украиной и Соединенным королевством.

Предполагается либерализация двусторонней торговли на уровне не ниже, чем сегодня установленный режим углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли в соответствии с Соглашением об ассоциации.

Также предусмотрено постепенное создание зоны свободной торговли между Украиной и Великобританией в соответствии с согласованными графиками отмены ввозной пошлины.

В документе отмечается, что устанавливаются беспошлинные тарифные квоты Великобритании для 36 видов товаров, при этом по четырем видам будут установлены дополнительные объемы. В свою очередь Украина должна установить тарифные квоты для трех видов товаров и предусмотреть дополнительные объемы для еще двух.

Сообщается, что принятие закона не приведет к дополнительным финансовым и материальным затратам из государственного бюджета.

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