Зеленский хочет мобилизовать всех: Роман Бессмертный в cтриме с Сергеем Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

29 декабря, 2020, 14:04

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Зеленский хочет мобилизовать всех, бездна 2021-го и упущенные возможности 2020 года.

Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с политиком, дипломатом Романом Бессмертным.

Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.

Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.

Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".