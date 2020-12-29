Зеленский хочет мобилизовать всех: Роман Бессмертный в cтриме с Сергеем Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР
29 декабря, 2020, 14:04
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Зеленский хочет мобилизовать всех, бездна 2021-го и упущенные возможности 2020 года.
Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с политиком, дипломатом Романом Бессмертным.
Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.
Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.
Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".