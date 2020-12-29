Защита государственного языка - вопрос национальной безопасности, - Кремень

29 декабря, 2020, 13:30

Защита украинского языка является одним из аспектов безопасности Украины

Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook ..

"Всего за полтора года существования Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" было немало атак на этот закон как со стороны отдельных депутатов, так и политических сил. Уже долгое время он находится на рассмотрении в Конституционном Суде Украины. Вероятность отмены языкового закона - до сих пор среди наибольших угроз, которые стоят на повестке дня страны. Поэтому защита государственного языка - это вопрос национальной безопасности ", - написал Кремень.

Он напомнил, что Конституция Украины определила украинский язык как государственный.

"В следующем году мы будем отмечать 30 лет независимости и уже несколько поколений украинцев не могут понять, почему в Украине до сих пор продолжаются языковые баталии, которые обычно обостряются накануне парламентских или местных выборов", - добавил Кремень.