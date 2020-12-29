Закон об ускорении доступа к вакцинам и лекарствам от COVID-19 вступил в силу

29 декабря, 2020, 11:39

Закон № 1075-IX, который ускоряет доступ к вакцинам и лекарствам от COVID-19, вступил в силу с 29 декабря

Текст закона опубликован на сайте издания "Голос Украины".

Закон предусматривает сокращение сроков утверждения клинических испытаний и проведение государственной регистрации для вакцин или других иммунобиологических препаратов для специфической профилактики COVID-19.

Закон также продолжает аналогичные упрощения для лекарственных препаратов для лечения COVID-19 до конца карантина.

Отмечается, что принятие закона обеспечит быстрый выход на украинский рынок вакцин, которые успешно пройдут клинические испытания, а также смогут положительно повлиять на имидж Украины в мире.

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