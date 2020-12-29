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Espreso.tvОбществоЗа год в мире убили 50 журналистов - "Репортеры без границ"

За год в мире убили 50 журналистов - "Репортеры без границ"


фото: ukrinform
В 2020 году из-за своей профессиональной деятельности были убиты 50 журналистов

Об этом говорится в отчете организации "Репортеры без границ", передает Радио Свобода .

Он охватывает период с 1 января по 15 декабря.

В отчете указано, что больше всего журналистов убивают в странах, которые считаются "мирными".

32% смертельных случаев пришлись на такие страны как Сирия, Йемен, Афганистан и Ирак, где продолжаются военные конфликты.

Среди всех журналистов намеренно были убиты 84%. Самое высокое число погибших журналистов в Мексике (8), Индии (4), Филиппинах и Гондурасе (3)

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