За год в мире убили 50 журналистов - "Репортеры без границ"
29 декабря, 2020, 10:57
В 2020 году из-за своей профессиональной деятельности были убиты 50 журналистов
Об этом говорится в отчете организации "Репортеры без границ", передает Радио Свобода .
Он охватывает период с 1 января по 15 декабря.
В отчете указано, что больше всего журналистов убивают в странах, которые считаются "мирными".
32% смертельных случаев пришлись на такие страны как Сирия, Йемен, Афганистан и Ирак, где продолжаются военные конфликты.
Среди всех журналистов намеренно были убиты 84%. Самое высокое число погибших журналистов в Мексике (8), Индии (4), Филиппинах и Гондурасе (3)
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb