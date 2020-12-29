Из-за участия в информационной войне против Украины СБУ объявила заочное подозрение экс-нардепу от Партии регионов

29 декабря, 2020, 12:39

Бывшему депутату ВР от Партии регионов объявили о заочном подозрении из-за действий, направленных на свержение конституционного строя

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины объявила заочное подозрение бывшему депутату Верховной Рады Украины от Партии регионов относительно его участия в создании террористической организации и действий, направленных на свержение конституционного строя.

Оперативники и следователи установили, что экс-депутат с начала российской агрессии поддерживал аннексию Крыма и оккупационные действия России на Донбассе. В январе 2015 года он уехал в РФ, где находится до сих пор.

Как отмечается, что спецслужба выяснила, что сообщник террористов продолжает активно участвовать в информационной войне против Украины и продвигает российские интересы на юге Украины, в частности на Херсонщине. Он также периодически посещает временно оккупированные районы Донбасса и Крым.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные (розыскные) действия, направленные на задержание подозреваемого и привлечения к уголовной ответственности.

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