Испания создаст реестр людей, которые отказались от вакцинации против коронавируса
29 декабря, 2020, 09:28
Правительство Испании создаст реестр граждан, которые отказались делать прививки от COVID-19
Об этом рассказал министр здоровья Сальвадор Илла, сообщает BBC .
Этот список будет доступен в целом.
По словам Иллы, список сделан для того, чтобы знать, что этим людям давали возможность вакцинироваться.
Он добавил, что единственный способ победить вирус - это "вакцинировать всех нас - чем больше, тем лучше".
По данным Worldometer, с начала пандемии в стране зарегистрировано 1894072 случаев заболевания, в частности умерли 50 122 человека.
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