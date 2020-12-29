Испания создаст реестр людей, которые отказались от вакцинации против коронавируса

29 декабря, 2020, 09:28

Правительство Испании создаст реестр граждан, которые отказались делать прививки от COVID-19

Об этом рассказал министр здоровья Сальвадор Илла, сообщает BBC .

Этот список будет доступен в целом.

По словам Иллы, список сделан для того, чтобы знать, что этим людям давали возможность вакцинироваться.

Он добавил, что единственный способ победить вирус - это "вакцинировать всех нас - чем больше, тем лучше".

По данным Worldometer, с начала пандемии в стране зарегистрировано 1894072 случаев заболевания, в частности умерли 50 122 человека.