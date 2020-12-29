 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоИспания создаст реестр людей, которые отказались от вакцинации против коронавируса

Испания создаст реестр людей, которые отказались от вакцинации против коронавируса

Правительство Испании создаст реестр граждан, которые отказались делать прививки от COVID-19

Об этом рассказал министр здоровья Сальвадор Илла, сообщает BBC .

Этот список будет доступен в целом.

По словам Иллы, список сделан для того, чтобы знать, что этим людям давали возможность вакцинироваться.

Он добавил, что единственный способ победить вирус - это "вакцинировать всех нас - чем больше, тем лучше".

По данным Worldometer, с начала пандемии в стране зарегистрировано 1894072 случаев заболевания, в частности умерли 50 122 человека.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 декабря, 2020 вторник

28 декабря, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать