Иран провел испытания на людях своей вакцины от коронавируса
Об этом сообщает АР .
Вакцина, произведенная компанией Shifa Pharmed, которая является частью государственного фармацевтического конгломерата, является первой в стране вакциной, испытания которой проводится на людях.
На торжественной церемонии начала испытаний в Тегеране были вакцинированы три человека.
Всего в клиническом испытании фазы 1 примут участие 56 добровольцев, которые получат две прививки иранской вакцины в течение двух недель, а результаты будут объявлены примерно через месяц после второй прививки.
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Власти ожидают, что вакцина появится на рынке до конца весны 2021 года.
Президент Рухани заявил, что Иран сотрудничает с "зарубежной страной" для производства еще одной вакцины, которая, как ожидается, будет проходить испытания на людях-добровольцах в феврале. Дополнительных деталей он не предоставил.
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