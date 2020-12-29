Ярмоленко помог "Вест Хэму" сыграть вничью с "Саутгемптоном" в АПЛ

29 декабря, 2020, 21:50

В 16-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм" сыграл вничью с "Саутгемптоном"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Матч завершился со счетом 0:0. Украинец Андрей Ярмоленко впервые в этом сезоне появился на футбольном поле в стартовом составе. Вингер провел 72 минуты и был заменен на Джеррода Боуэна. На 67-й получил желтую карточку за подножку.

В турнирной таблице АПЛ "Вест Хэм" занимает десятое место и отстает от "Саутгемптона", который делит пятое-девятое место с "Астон Виллой", "Челси", "Тоттенхэмом", "Манчестер Сити", на 3 балла .

Чемпионат Англии

16-й тур

29 декабря

"Саутгемптон" - "Вест Хэм" 0:0

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