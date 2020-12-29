Ярмоленко помог "Вест Хэму" сыграть вничью с "Саутгемптоном" в АПЛ
29 декабря, 2020, 21:50
В 16-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм" сыграл вничью с "Саутгемптоном"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Матч завершился со счетом 0:0. Украинец Андрей Ярмоленко впервые в этом сезоне появился на футбольном поле в стартовом составе. Вингер провел 72 минуты и был заменен на Джеррода Боуэна. На 67-й получил желтую карточку за подножку.
В турнирной таблице АПЛ "Вест Хэм" занимает десятое место и отстает от "Саутгемптона", который делит пятое-девятое место с "Астон Виллой", "Челси", "Тоттенхэмом", "Манчестер Сити", на 3 балла .
Чемпионат Англии
16-й тур
29 декабря
"Саутгемптон" - "Вест Хэм" 0:0
- Напомним, 26 декабря "Лестер" сыграл на своем поле вничью с "Манчестер Юнайтед" и остался на второй позиции в турнирной таблице.
- Также в 15-м туре чемпионата Англии по футболу "Арсенал" победил "Челси" в лондонском дерби.
- 27 декабря украинский футболист Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" сыграть вничью с "Брайтоном".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb