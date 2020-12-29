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Espreso.tvОбществоЯпония планирует построить и запустить в космос первый в мире деревянный спутник

Япония планирует построить и запустить в космос первый в мире деревянный спутник


фото: SUMITOMO FORESTRY
Компания Sumitomo Forestry и Киотский университет надеются построить первый в мире деревянный спутник до 2023 года

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.

Ученые начнут экспериментировать с различными видами древесины на Земле в специальных условиях.

Sumitomo Forestry начала исследования по использованию Деревнина в космосе.

Космический мусор становится серьезной проблемой через массовый запуск спутников.

Деревянные спутники сгорят, не выбрасывая в атмосферу вредные вещества.

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