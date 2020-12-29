Япония планирует построить и запустить в космос первый в мире деревянный спутник
29 декабря, 2020, 10:04
Компания Sumitomo Forestry и Киотский университет надеются построить первый в мире деревянный спутник до 2023 года
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.
Ученые начнут экспериментировать с различными видами древесины на Земле в специальных условиях.
Sumitomo Forestry начала исследования по использованию Деревнина в космосе.
Космический мусор становится серьезной проблемой через массовый запуск спутников.
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