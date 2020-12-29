ВСУ запустили в тестовом режиме собственный вебсайт

29 декабря, 2020, 13:07

Для информирования общественности о деятельности украинских военных ВСУ запустили собственный вебсайт

Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook .

"В рамках практического этапа реформирования украинской армии по стандартам НАТО Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины определены задачи по созданию вебсайт Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Он разработан специалистами Командование войск связи и кибербезопасности ВСУ.

Так, вебсайт создан с целью информирования общественности о деятельности ВСУ. Ресурс также будет способствовать реализации обратной связи между гражданами и органами военного управления ВСУ.

Официальный язык сайта - украинский. Сейчас идет работа над англоязычной версией, совершенствованием разделов и категорий, их содержания и разработка интерактивного контента.

Как отмечается, во время работы над сайтом учтена структура и содержание официальных вебсайтов вооруженных сил США, Польши, Германии и других.

Сайт запущен в тестовом режиме. С ним можно ознакомиться по ссылке .

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