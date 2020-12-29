Военные ООС в 2021 году проведут более 50 военных учений, - Наев

29 декабря, 2020, 18:06

В командовании объединенных сил ВСУ заявили, что в следующем году пройдет более 50 военных учений

Об этом сообщил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии Укринформу.

"Командование объединенных сил ВСУ завершило планирование подготовки на 2021 учебный год и в наших планах предусмотрен комплекс мероприятий по подготовке, венцом которых будет стратегическое командно-штабное учение в начале осени следующего года, в котором примут участие определенные военные части обороны военного управления Вооруженных сил Украины, а также других военных формирований правоохранительных органов. То есть будут привлечены все, кто входит в сектор безопасности обороны", - отметил он.

По словам Наева, общее количество учений ВСУ несколько отличается, однако непосредственно Объединенные силы Вооруженных сил Украины проведут более 50 учений в 2021 году.

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