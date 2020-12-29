Во Львове против 19-летнего киевлянина возбудили уголовное дело за шапку с серпом и молотом

29 декабря, 2020, 09:49

28 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в одном из кафе Львова находится человек в шапке с коммунистической символикой

Об этом сообщает пресс-служба львовской полиции.

У парня изъята шапку с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде.

Следователи завели дело по ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Парню грозит лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.