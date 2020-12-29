Венгрия получила 6 тыс. доз вакцины "Спутник V" против коронавируса с РФ, - Сийярто
Об этом он написал в Facebook.
"На основании нашей предварительной договоренности продолжается сотрудничество между Россией и Венгрией относительно вакцины против коронавируса. В Венгрию прибыло 6 тыс. доз российских вакцин", - заявил Сийярто.
Он заявил о завершении испытаний в РФ, "показала эффективность в 91,4%".
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"Груз будет отправлен в Национальный центр общественного здравоохранения, где венгерские эксперты получат еще одну возможность для принятия решения, как использовать вакцину", - отметил министр.
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