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Espreso.tvОбществоВенгрия получила 6 тыс. доз вакцины "Спутник V" против коронавируса с РФ, - Сийярто

Венгрия получила 6 тыс. доз вакцины "Спутник V" против коронавируса с РФ, - Сийярто


фото: reuters
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в страну доставили шесть тысяч доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V"

Об этом он написал в Facebook.

"На основании нашей предварительной договоренности продолжается сотрудничество между Россией и Венгрией относительно вакцины против коронавируса. В Венгрию прибыло 6 тыс. доз российских вакцин", - заявил Сийярто.

Он заявил о завершении испытаний в РФ, "показала эффективность в 91,4%".

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"Груз будет отправлен в Национальный центр общественного здравоохранения, где венгерские эксперты получат еще одну возможность для принятия решения, как использовать вакцину", - отметил министр.

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