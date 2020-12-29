В Северной Македонии задержали восемь исламистов из "ИГ", готовивших теракты

29 декабря, 2020, 10:25

В Северной Македонии задержали восемь человек по подозрению в подготовке терактов, сообщила местная полиция 28 декабря

Власти подозревают, что задержанные имеют связи с экстремистской группировкой "Исламское государство", сообщает Радио Свобода .

Мужчин задержали поздно вечером 27 декабря в столице Скопье и городе Куманово после расследования, которое длилось несколько месяцев, говорится в заявлении.

Один из подозреваемых ранее уже задерживали за участие в "Исламской государстве".

Восемь человек обвиняются в создании террористической организации, которая базируется на идеологии "Исламского государства" для совершения убийств и разрушения общественных зданий с целью создания атмосферы страха и опасности. Их обвиняют в создании самодельных взрывных устройств.

По данным следствия, мужчины делились своими планами, включая схемы создания взрывных жилетов для смертников, на онлайн-платформе.

Полиция не уточнила, кто или что должно было стать целью группировки. Задержанным от 21 до 31 года. Им грозит до 10 лет заключения.

Офицеры также изъяли большое количество оружия на восьми локациях на севере страны.

Северная Македония имеет большую в основном мусульманскую албанскую общину. В стране и регионе наблюдается активность радикальных исламистов.

Полиция заявила, что задержанные принадлежат к той же группировке, что и трое арестованных в сентябре, задержанных по подозрению в хранении большого количества амуниции, мин и взрывчатки у Куманова.

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