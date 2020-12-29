В "ДНР" посадили на подвал организатора псевдореферендума из России: обвиняют в шпионаже в Украине, - Казанский

29 декабря, 2020, 16:46

На неподконтрольной Украине территории ОРДО террористы "ДНР" задержали организатора псевдореферендума 2014 года, гражданина РФ Романа Манекина

Об этом член украинской делегации в ТКГ, журналист Денис Казанский написал в Facebook.

"Обыденная новость из ОРДЛО. Одного из активных участников так называемой русской весны в Донецке, гражданина РФ Романа Манекина объявили украинским шпионом и посадили на подвал соратники по борьбе за "русский мир", - отметил Казанский.

Журналист рассказал, что Манекин приехал на оккупированные территории из России в 2014-м, чтобы заниматься организацией "референдума ДНР".

"С энтузиазмом своими руками строил "народную республику". И вот построил... На подвал его сажают уже в третий раз. Первые два раза проводили "воспитательные беседы" - ломали ногу, ребра, но потом отпускали. Теперь же, судя по всему, посадили уже с концами. По тяжелому обвинению в шпионаже в пользу Украины. Что особенно смешно, ведь Манекин является фанатичным украинофобом, и Украину ненавидит - это важно помнить, а то сделают из этого персонажа мученика и включат в списки на обмен", - прокомментировал журналист.

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"Проживая в Донецке, Манекин был недоволен тем произволом, что там происходит и критиковал действия группировки Дениса Пушилина. Мол, не за то вставал Донбасс весной 2014 года, чтобы мошенник из МММ в результате все отжал. Конечно же, это не могло продолжаться бесконечно. Убедившись, что "воспитательные беседы" не помогают, Манекина закрыли окончательно. И теперь он в очередной раз сможет оценить красоту ГУЛАГа, который сам же и помогал построить для жителей Донбасса", - добавил Денис Казанский.

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По словам представителя Украины в ТКГ эта история примечательна тем, что наглядно показывает, почему не имеют смысла призывы отдельных украинских деятелей к диалогу с "обществом в ОРДЛО", как и другие "консультативные советы".

"Нет в ОРДЛО никакой мысли, кроме того, что разрешено Россией и ее наместниками. Нет никаких общественных деятелей, и гражданского общества тоже нет. Все, кто против "генеральной линии", или умирают, или отправляются на подвал. Даже своих они не жалеют", - констатировал журналист.

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