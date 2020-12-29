В Польше разбился украинский контрабандист на дельтаплане

29 декабря, 2020, 20:18

Польские пограничники обнаружили на участке границы с Украиной дельтаплан и травмированного 44-летнего украинского пилота-контрабандиста

Как сообщили в пограничной службе Польши, инцидент произошел 21 декабря 2020 года в районе реки Буг.

Пограничники заметили летающий объект, который двигался на достаточно большой высоте с востока вглубь территории Польши, и проследили за его полетом.

Разбитый дельтаплан вместе с пилотом и пакетами контрабандных сигарет нашли в лесополосе вблизи города Волчин. В результате падения дельтаплана человек получил травмы. Его немедленно госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

Сотрудники пограничной службы установили, что дельтапланом перевозили контрабандные сигареты (8 тыс. пачек) стоимостью более 112 тыс. злотых (более 850 тыс. гривен).

По данным пограничников, мужчина планировал сбросить коробки с сигаретами на польском берегу реки Буг и вернуться на территорию Украины.

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