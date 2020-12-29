В Новой Зеландии после нескольких операций умерла редкая белая птичка киви

Об этом сообщает CNN.

Редкая белая птица киви по кличке Манукура, которая была первой когда-нибудь вылупившейся в неволе, умерла в Новой Зеландии после нескольких операций по удалению неоплодотворенного яйца.

Птичка умерла 27 декабря, согласно заявлению Национального центра живой природы страны.

Самка северного бурого киви с генетической особенностью - белым оперением, родилась в 2011 году. Согласно заявлению центра дикой природы, местные племена считали Манукура "огромным благословением" и называли ее символом объединения.

Игрушечные копии Манукура продавали в магазинах по всему миру, а писательница Джой Каули даже посвятила птичке книгу "Манукура, белая киви".

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