В Киеве полицейские предотвратили заказное убийство двух человек: задержан депутат поселкового совета

29 декабря, 2020, 11:51

Правоохранители предотвратили заказное убийство двух человек и задержали жителя одного из сел Броварского района Киевской области, депутата VIII созыва поселкового совета

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Так, депутат отыскивал киллера, который должен ликвидировать его оппонентов, с которыми сложились неприязненные отношения - 47-летнего односельчанина и 39-летнего жителя соседнего села.

Поэтому, правоохранители организовали встречу заказчика преступления с "нужным" ему лицом, во время которого человек передал фото своих врагов.

За убийство первой жертвы он пообещал $ 6 тыс. и предоставил задаток - $ 300.

По данным следствия, заказчиком преступления оказался 34-летний житель одного из сел Броварского района Киевской области, депутат VIII созыва поселкового совета.

Совместно с работниками Главного следственного управления и Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины заказчика преступления задержали.

"Ему готовится вручение подозрения по факту организации покушения на заказное убийство, который является незаконченным по причинам, не зависящим от воли лица (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115) и приготовления к совершению умышленного убийства человека на заказ (ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115) Уголовного кодекса Украины ", - говорится в сообщении.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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