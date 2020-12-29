В Киеве двое полицейских организовали кражу $13 тыс.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

"Двое столичных полицейских в мае 2020 года, вступив в сговор с тремя лицами грузинской национальности, совершили кражу из квартиры киевлянина, и завладели почти $13 тыс., которые расделили между собой", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования полицейским удалось выйти на след квартирных воров и сообщить им о подозрении. Сообщено о подозрении 5 лицам по факту квартирной кражи, совершенной в крупных размерах.

Силовики провели 5 обысков по месту жительства подозреваемых и обнаружили вещественные доказательства, а именно набор отмычек.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

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