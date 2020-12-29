В Крыму круглосуточно ищут воду, - вице-премьер России

29 декабря, 2020, 22:25

Вицепремьер России Марат Хуснуллин утверждает, что на полуострове "круглосуточно ведутся поиски воды", а власть делает ставку на бурение скважин

Об этом Хуснуллин заявил в эфире российского телевидения, сообщают Крым.Реалии .

"Действительно, Крым попал вот уже второй год в серьезную засуху. Воды стало не хватать. Мы занимаемся сейчас поиском дополнительных источников, бурим скважины и фактически коллеги, начиная с 1 января, будут работать. То есть у нас идет круглосуточная работа по поиску воды. Максимально делаем ставку на бурение. Рассматриваем опреснение как крайний вариант - просто это довольно дорогая методика", - сказал Хуснуллин.

Ранее "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что строительство опреснительной установки в Крыму стартует с 1 января 2021 года. При этом, по словам Хуснуллина, окончательное решение о начале строительства пока не принято. Он отметил, что такое решение появится после окончания разведки запасов воды в подземных месторождениях полуострова.

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