В Крыму круглосуточно ищут воду, - вице-премьер России
Об этом Хуснуллин заявил в эфире российского телевидения, сообщают Крым.Реалии .
"Действительно, Крым попал вот уже второй год в серьезную засуху. Воды стало не хватать. Мы занимаемся сейчас поиском дополнительных источников, бурим скважины и фактически коллеги, начиная с 1 января, будут работать. То есть у нас идет круглосуточная работа по поиску воды. Максимально делаем ставку на бурение. Рассматриваем опреснение как крайний вариант - просто это довольно дорогая методика", - сказал Хуснуллин.
Ранее "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что строительство опреснительной установки в Крыму стартует с 1 января 2021 года. При этом, по словам Хуснуллина, окончательное решение о начале строительства пока не принято. Он отметил, что такое решение появится после окончания разведки запасов воды в подземных месторождениях полуострова.
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