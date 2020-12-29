В больницы Львовщины, Прикарпатья и Буковины привезли кислородное оборудование от Порошенко
"Аппараты искусственной вентиляции - это уже аппараты, которые нужны для крайне тяжелых больных и реанимационным отделением. Но мы видим на практике и на опыте, что в основном в больницу попадают пациенты со средней формой тяжести. Конечно, если есть в наличии концентраторы в отделении, то у каждого конкретного пациента в случае необходимости есть возможность подышать, то есть получить кислородную терапию", - объясняет заместитель генерального директора Ивано-Франковской областной клинической больницы Наталья Демина.
В Черновцы и Черновицкую область волонтеры "Европейской Солидарности" доставят четыре кислородных концентратора. Их получат опорные больницы, которые борются с ковид-19 и больше нуждаются в такой медицинской аппаратуре.
"Когда смотришь на этот небольшой прибор - понимаешь, что он очень похож на бронежилет, потому что в 2014 году всем миром собирали деньги на бронежилеты и шлемы для наших бойцов, и этот бронежилет давал шанс жить. Так и сейчас кислородный концентратор дает человеку, не дай бог, попавшему на ковидную койку шанс дышать и соответственно шанс жить", - сказал волонтер, ветеран войны на Донбассе Алексей Петров.
Во Львов Благотворительный Фонд Порошенко и активисты "Европейской Солидарности" доставили восемь кислородных концентраторов, отсюда их доставят в больницы Перемышлян, Жидачева и Старого Самбора.
"Еще весной мы имели локдаун, мы имели карантин, но почему государство не подготовилось к этой ситуации. Поскольку процесс закупки и обеспечения больниц продолжается очень долго, несмотря на чрезвычайную ситуацию, то должны подключаться", - отметила руководитель Львовского отделения "Справы громад " Ульяна Дидыч.
"Спасибо, что Фонд Петра Порошенко и "Справа громад" откликаются на нашу инициативу. Сегодня нужна также такая помощь и больницам районного направления, потому что есть сегодня много ковидных больниц, обслуживающих жителей районных территорий и шесть таких концентраторов поедут в районы, удаленные от Львова", - отметила председатель Львовского областного совета Ирина Гримак.
Всего в больницы Фонд Порошенко с волонтерами на днях отправили 50 кислородных концентраторов. В частности, одну партию передали в больницы и военный госпиталь в прифронтовой зоне в Донецкой области. Еще 20 концентраторов кислорода ожидают получить и передать в медучреждения в ближайшее время.
С начала пандемии коронавируса Фонд Порошенко, компания Рошен и волонтеры передали медучреждениям более 157 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку и ремонт более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 больниц. Более 50 тысяч продуктовых наборов получили люди из уязвимых категорий.
Сейчас Фонд Порошенко и ОО "Справа громад" занимаются закупкой кислородного оборудования для больных ковид-19.