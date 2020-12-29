В больницы Львовщины, Прикарпатья и Буковины привезли кислородное оборудование от Порошенко

29 декабря, 2020, 15:08

Волонтеры доставили кислородные концентраторы от Фонда Порошенко в больницы Львовской области, Прикарпатья и Буковины. В частности, кислородный аппарат передали в Ивано-Франковске областную клиническую инфекционную больницу, еще семь таких концентраторов поедут в больницы области

"Аппараты искусственной вентиляции - это уже аппараты, которые нужны для крайне тяжелых больных и реанимационным отделением. Но мы видим на практике и на опыте, что в основном в больницу попадают пациенты со средней формой тяжести. Конечно, если есть в наличии концентраторы в отделении, то у каждого конкретного пациента в случае необходимости есть возможность подышать, то есть получить кислородную терапию", - объясняет заместитель генерального директора Ивано-Франковской областной клинической больницы Наталья Демина.

"Если не улучшится и не изменится вектор действия власти, то можем смело называть это геноцидом. Особенно при том, что выделенные средства наблюдаем, а последствия от выделенных на ковид средств - нет. Поэтому снова приходится своими машинами возить, ездить с помощью", - отметила общественная активистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.