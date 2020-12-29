Усиление карантина: Укрзализныця получила от государства 102 млн грн для компенсаций сотрудникам
29 декабря, 2020, 13:48
Укрзализныця получила от государства 102 млн грн для компенсаций сотрудникам вследствие усиления карантина
Об этом в Telegram написал глава Укрзализныци Владимир Жмак.
"Укрзализныця получила 102 млн грн, выделенных государством для компенсации сотрудникам предприятий, деятельность которых будет ограничена вследствие введения противоэпидемических мероприятий в январе 2021", - написал он.
По словам Жмака, до конца года помощь получат около 30 тыс. железнодорожников. Ее размер будет определяться пропорционально рабочему времени работника, сокращенного в результате ограничительных мер.
- Напомним, с 12 по 21 декабря продолжалась подача заявок по программе государственной помощи работодателям в наемных работников в рамках которой они могли получить единовременные выплаты до 8 тыс. грн за сокращение рабочего времени вследствие усиления карантина.
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