Усиление карантина: Укрзализныця получила от государства 102 млн грн для компенсаций сотрудникам

29 декабря, 2020, 13:48

Укрзализныця получила от государства 102 млн грн для компенсаций сотрудникам вследствие усиления карантина

Об этом в Telegram написал глава Укрзализныци Владимир Жмак.

"Укрзализныця получила 102 млн грн, выделенных государством для компенсации сотрудникам предприятий, деятельность которых будет ограничена вследствие введения противоэпидемических мероприятий в январе 2021", - написал он.

По словам Жмака, до конца года помощь получат около 30 тыс. железнодорожников. Ее размер будет определяться пропорционально рабочему времени работника, сокращенного в результате ограничительных мер.

Напомним, с 12 по 21 декабря продолжалась подача заявок по программе государственной помощи работодателям в наемных работников в рамках которой они могли получить единовременные выплаты до 8 тыс. грн за сокращение рабочего времени вследствие усиления карантина.

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