Украинцы увеличили вклады в банках на 7,3 млрд грн за месяц, - Фонд гарантирования

29 декабря, 2020, 16:58

Вклады украинцев в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на начало декабря составили 582,39 млрд грн, что на 7,3 млрд больше, чем на начало ноября этого года

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 декабря 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках ФГВФЛ составила 582,39 млрд грн, что на 7,3 млрд превышает этот показатель по состоянию на 1 ноября ( 575,06 млрд грн).

В частности, вклады в национальной валюте за месяц выросли на 4,87 млрд грн до 335,6 млрд грн, а в иностранной - на 2,46 млрд грн и составили 246,79 млрд грн.

В пресс-служба напомнили, что при осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте в случае вывода банка с рынка, они пересчитываются в гривню по официальному курсу, установленному НБУ на день начала этой процедуры.

Отмечается, что вклады 98% украинцев в банках-участниках фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Их общая сумма достигает 227,1 млрд грн.

По информации ФГВФЛ, доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,2%, а сумма их вкладов на 1 декабря 2020 года составила 45,7 млрд грн или 7,8% от общей суммы вкладов.

В фонде также отметили, что на 1 декабря 2020 года в реестре участников ФГВФЛ находятся 73 из 74 работающих банков.

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