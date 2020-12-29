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Espreso.tvОбществоУкраина получит от Германии 18 аппаратов ИВЛ на более чем полмиллиона евро

Украина получит от Германии 18 аппаратов ИВЛ на более чем полмиллиона евро

Германия передаст Украине еще 18 аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц, оказывающих помощь больным COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба посольства Германии в Украине, передает " Европейская правда".

"Эти приборы фирмы "Дрегер" (модель EVITA V 600) поступят в 18 больниц в Украине и будут помогать в лечении пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что оборудование стоимостью почти 525 тыс. евро, приобретенное на средства Федерального министерства иностранных дел, будет передано Министерству здравоохранения Украины через Центр общественного здоровья.

Также отметили, что аппараты ИВЛ Украина получит 30 декабря.

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