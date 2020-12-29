Украина получит от Германии 18 аппаратов ИВЛ на более чем полмиллиона евро

29 декабря, 2020, 18:46

Германия передаст Украине еще 18 аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц, оказывающих помощь больным COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба посольства Германии в Украине, передает " Европейская правда".

"Эти приборы фирмы "Дрегер" (модель EVITA V 600) поступят в 18 больниц в Украине и будут помогать в лечении пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что оборудование стоимостью почти 525 тыс. евро, приобретенное на средства Федерального министерства иностранных дел, будет передано Министерству здравоохранения Украины через Центр общественного здоровья.

Также отметили, что аппараты ИВЛ Украина получит 30 декабря.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb