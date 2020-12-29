Украина начала подготовку к переговорам о зоне свободной торговли с четырьмя странами - Петрашко

29 декабря, 2020, 13:12

Украина начала подготовку к переговорам относительно новых соглашений о зоне свободной торговли с Египтом, Иорданией, Индонезией и Китаем

Об этом во время брифинга сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает Еспресо.TV.

"Идет подготовка к переговорам о зоне свободной торговли с Египтом, Иорданией, Индонезией и Китаем", - сказал Петрашко.

Кроме того, по его словам, Украина начала переговоры с Европейским Союзом о пересмотре Соглашения об ассоциации.

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