 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоУкраина должна выгрызать контракты на вакцину от коронавируса, - экс-представитель в ЕС

Украина должна выгрызать контракты на вакцину от коронавируса, - экс-представитель в ЕС


фото: reuters
Украине нужно не ждать реализацию вакцин по программе COVAX, а бороться за контракты с государствами

Об этом в Twitter сообщил представитель Украины при Европейском Союзе (2010-2015 гг.) Константин Елисеев

"Источники в ЕС указывают: украинская власть вела себя беспомощно и непрофессионально в борьбе за вакцины от европроизводителей. Советы: действовать наступательно, выгрызать контракты, не ждать реализацию COVAX", - написал он.

Читайте также: Украина получит 16 млн доз вакцины от COVID-19 по программе COVAX, - Немчинов

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 декабря, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать