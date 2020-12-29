Украина должна выгрызать контракты на вакцину от коронавируса, - экс-представитель в ЕС
Об этом в Twitter сообщил представитель Украины при Европейском Союзе (2010-2015 гг.) Константин Елисеев
"Источники в ЕС указывают: украинская власть вела себя беспомощно и непрофессионально в борьбе за вакцины от европроизводителей. Советы: действовать наступательно, выгрызать контракты, не ждать реализацию COVAX", - написал он.
Источники в ЕС указывают: укр. власть вела себя беспомощно и непрофессионально в борьбе за вакцины от европроизводителей. Если бы так же действовали в свое время, то никогда бы не имела ни Соглашение об ассоциации, ни безвиза. Советы: действовать наступательно, выгрызать контракты, не ждать реализацию COVAX- Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) December 29, 2020
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