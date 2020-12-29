Украина должна выгрызать контракты на вакцину от коронавируса, - экс-представитель в ЕС

Источники в ЕС указывают: укр. власть вела себя беспомощно и непрофессионально в борьбе за вакцины от европроизводителей. Если бы так же действовали в свое время, то никогда бы не имела ни Соглашение об ассоциации, ни безвиза. Советы: действовать наступательно, выгрызать контракты, не ждать реализацию COVAX