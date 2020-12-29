Участники ВНО с самым высоким баллом будут получать премии в 5 тыс. грн, - Минобразования

29 декабря, 2020, 13:18

Кабинет министров одобрил проект Указа президента о предоставлении премии в размере 5 тыс. грн участникам внешнего независимого оценивания (ВНО), которые получили полное общее среднее образование и получили максимальное количество баллов по результатам ВНО

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Согласно сообщению, проект документа предусматривает основание 20 ежегодных премий, которые будут выплачиваться единовременно. Каждая премия составит 5 тыс. грн.

Отмечается, что премии будут назначаться в соответствии с результатами ВНО участникам, набравшим 200 баллов по двум и более учебным предметам.

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