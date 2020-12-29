Суд арестовал имущество, изъятое у лидера "Партии венгров Украины" Брензовича

29 декабря, 2020, 08:34

Закарпатский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора об аресте имущества, изъятого во время обысков у лидера "Партии венгров Украины" Василия Брензовича

Об этом сообщила пресс-служба суда .

Там заявили, что имущество является вещественными доказательствами по делу, поэтому для установления всех обстоятельств своим решением апелляционный суд наложил арест на имущество.

Напомним, 30 ноября СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией. В спецслужбе заявили, что проверяют информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины заявила, что проверяет наличие признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, которые исполнили венгерский гимн во время присяги.

2 декабря Венгрия заявила, что избранные на Закарпатье депутаты Сюртовской ОТО во время присяги пели не воспевание Венгрии , а "молитву венгров, которой несколько сотен лет".

2 декабря венгерские депутаты Европарламента от партии "Фидес" в совместном заявлении назвали обыски СБУ в Обществе венгров Закарпатья "гражданской войной" .