Стало известно, где продолжит карьеру звездный футболист "Реала"

29 декабря, 2020, 12:43

Полузащитник мадридского "Реала" Иско продолжит карьеру в испанской "Севильи"

Об этом сообщает AS.

По информации источника, 28-летний Иско решил покинуть "Реал" в конце этого сезона. Испанский хавбек намерен присоединиться к "Севильи", с которой работает экс-тренер мадридцев Лопетеги. Нынешний тренер "королевского" клуба Зинедин Зидан не находит общего языка с полузащитником.

Контракт Иско с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне хавбек провел лишь 10 матчей в чемпионате Испании и в основном выходил на замену. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 20 млн евро. Боссы "Реала" планируют выручить за трансфер 15-20 млн.

Вместе с "королевским" клубом Иско четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

1 декабря стало известно, что Иско отказался от трансфера в туринский "Ювентус".

28 декабря футболисты мадридского "Реала" выступили за то, чтобы клуб продал полузащитника Иско .