Стало известно, где продолжит карьеру звездный футболист "Реала"
Об этом сообщает AS.
По информации источника, 28-летний Иско решил покинуть "Реал" в конце этого сезона. Испанский хавбек намерен присоединиться к "Севильи", с которой работает экс-тренер мадридцев Лопетеги. Нынешний тренер "королевского" клуба Зинедин Зидан не находит общего языка с полузащитником.
Контракт Иско с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне хавбек провел лишь 10 матчей в чемпионате Испании и в основном выходил на замену. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 20 млн евро. Боссы "Реала" планируют выручить за трансфер 15-20 млн.
Вместе с "королевским" клубом Иско четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
- 1 декабря стало известно, что Иско отказался от трансфера в туринский "Ювентус".
- 28 декабря футболисты мадридского "Реала" выступили за то, чтобы клуб продал полузащитника Иско .
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