Шмыгаль: доходы бюджета 2020 года превысили план на 60 млрд грн

29 декабря, 2020, 09:10

В 2020 году украинские налоговые органы собрали на 60 млрд грн больше, чем ожидалось

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на итоговом заседании Кабмина 28 декабря, передает Правительственный портал.

По словам главы правительства, это стало следствием борьбы с коррупционными схемами. Премьер также отметил, что увеличить доходы бюджета удалось без повышения налоговой нагрузки на бизнес.

"Кроме того, было запрещено большинство проверок, в том числе и налоговые. В полном объеме возмещается НДС", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что поступления от приватизации в этом году составили 2,5 млрд грн. По его словам, этот показатель является большим за 2018 и 2019 годы вместе взятые.

"В этом году полноценно заработал инструмент концессий. Было передано 2 украинских порта, что позволяет привлечь миллиарды гривен инвестиций в экономику страны", - сказал Шмыгаль.

Также глава правительства добавил, что в октябре-ноябре началось восстановление экспорта, а в ноябре - восстановление промышленности.

"Мы видим положительную динамику по росту зарплат, розничной торговли. Все эти факторы должны способствовать тому, что украинская экономика уже в 2021 году вырастет на 4,6%", - сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что прогнозируемый рост украинской экономики в 2021 году должен составить 5% .

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