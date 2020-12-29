Сервис по предоставлению виртуальных SIM-карт прекратил работу в Украине: заявляют о преследовании и шантаже со стороны полиции

29 декабря, 2020, 17:56

Компания Virtualsim прекращает работу в Украине. Причиной предоставители виртуальных SIM-карт назвали шантаж и незаконные действия полиции

Об этом говорится в заявлении компании Virtualsim .

В компании Virtualsim заявили, что в ходе расследования поджога анархистами кабинета следственного управления полиции в г. Киеве, протеста из-за пробуксовывания в расследовании убийства застреленного пьяными полицейскими пятилетнего Кирилла Тлявова и изнасилования в Кагарлыке, силовики прибегли к шантажу и нанесли компании ущерб на несколько тысяч долларов.

В Virtualsim рассказали, что впервые столкнулись с попыткой Департамента внутренней безопасности Нацполиции влиять на сервис вне правового поля в июле 2020 года.

"Один из клиентов сервиса, по мнению полиции, каким-то образом был связан с уголовным делом о поджоге кабинета в Следственном управлении г. Киева ночью 10 июня 2020 года (уголовное дело ЕРДР No.12020100060002061 от 10 июня 2020 года об умышленном уничтожении чужого имущества, 194 ч.2). Идентификация была проведена по номеру телефона, на который был зарегистрирован Telegram, номер телефона был приобретен клиентом на нашем сервисе", - пояснили в компании.

Предприниматели отметили, что ответственность за поджог якобы взяли на себя неизвестные левые анархисты, которые таким образом выразили протест против двух громких историй полицейского произвола в Украине - изнасилования задержанной в Кагарлыке и освобождения из-под стражи полицейских, которые по халатности застрелили 5-летнего мальчика в процессе пьяной стрельбы по банкам во дворе.

"Мы оставим такие способы протеста на совести тех, кто их практикует. Насколько нам известно, полиция пытается найти поджигателей, но, в то же время, не афишировать инцидент с учетом таких пикантных подробностей мотивации правонарушителей", - добавили в компании.

В Virtualsim отметили, что Печерским судом было выдано постановление о проведении обыска по месту нахождения SIM-карты; таким образом, предполагалось задержать владельца аккаунта Telegram.

"SIM карта на самом деле никогда не находилась у владельца аккаунта, поскольку она принадлежала сервису Virtualsim.net и сдавалась в аренду. Управлением SIM-картами занимался нанятый сервисом оператор. К нему-то и приехали около десяти полицейских Департамента внутренней безопасности из Киева, преодолев 550 с лишним километров", - прокомментировали в сервисе.

Оператор выдал полицейским SIM-карту, которой воспользовались анархисты для сообщения о поджоге.

В то же время в компании отметили, что полиция изъяла оборудование - модемы, смартфоны, жесткие диски, ноутбук, а также большое количество SIM-карт, несмотря на то, что в решении суда говорилось о снятии копий, а не удалении техники.

"Судьба данных SIM-карт неизвестна, и таким образом конфиденциальность пользователей сервиса, и, возможно, сохранение их средств (некоторые клиенты пользуются сервисом для входа в свои платежные учетные записи - это еще одна удобная особенность) без какого-либо правового основания была нарушена" , - отметили в Virtualsim.

В компании отметили, что полиция склоняла оператора сервиса к непонятному "сотрудничеству" с целью "выхода" на владельцев Virtualsim.net. Также в компании заявили, что неизвестные пытались им продать изъятую полицией информацию по модемам.

Напоследок в компании заявили, что полицейские связались с владельцами сервиса непосредственно и потребовали выдачу информации. Одним из полицейских якобы был записан аудиофайл с видоизмененным голосом о том, что дело переквалифицируют в "покушение на убийство" и предпринимателей объявят соучастниками.

Во второй раз, по словам предпринимателей, полиция связалась с бизнесменами через три месяца и, по их словам, потребовала выманить клиента, который якобы подозревался в поджоге следственного управления. По замыслу полиции, в компании должны были написать клиенту письмо. Фирма отказалась.

"Владелец сервиса отказался играть в такие игры. К тому же, после удаления клиента, который должен был понять, что с ним что-то не так, хотя ему было указано, что проблемы возникли абстрактно по какому-то политическому уголовному делу, писать ему письмо с предложением - это не просто некорректно с точки зрения политики сервиса, это еще и глупо и подозрительно, и, к тому же, если клиент пользуется TOR или VPN, почти стопроцентно никакой информации о нем получить не удастся", - прокомментировали в комапнии.

Справка: Интернет-сервис Virtualsim.net предоставляет в аренду номера для регистрации веб-сервисов с использованием кодов с SMS. Сервис был основан в 2015 году в Украине для пользователей интернета, заинтересованных в конфиденциальности, в частности, для осуществления своего права на свободу слова и неприкосновенность персональных данных в условиях неправовых государств, что может быть полезно общественным активистам, а также для массовых регистраций в сфере интернет маркетинга

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо