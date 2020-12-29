Риск вторжения РФ в Украину с территории Крыма очень высок, - Мирослав Гай

29 декабря, 2020, 13:13

Сценарий военной агрессии РФ из Крыма оставался и есть очень высоким. Ведь масштабы наращивания военной техники и регулярных войск РФ увеличиваются с каждым днем

Такое мнение высказал волонтер и офицер запаса ВСУ Мирослав Гай в эфире проограмы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на телеканале Еспресо.TV.

"Риск военного вторжения РФ на территорию Украины из Крыма есть, был и остается высоким. После аннексии полуострова наращивание военной техники и регулярных войск РФ в Крыму увеличивается с каждым днем. Если вспомнить, то первым достаточно опасным сигналом были военные учения Кавказ 2020. Для Путина не существует слова дипломатия. Это человек, который всегда будет "бряцать" оружием и запугивать войной ". - добавил волонтер.

Мирослав Гай также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью изданию "Фокус" о мобилизации всего взрослого населения в случае войны с Россией.

"Такие заявления от президента, а тем более от главнокомандующего не должны звучать. Вы понимаете, что когда мы готовились в добровольческих батальонах к участию в боевых действиях на востоке Украины на это уходило около трех месяцев времени. Обучение, пользование оружием и даже ориентирования на местности для рядового гражданина вещи не понятны. Я уже молчу о женщинах, которых тоже будут мобилизовать, как заявил президент Зеленский," - заявил Мирослав Гай.

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